Kim überlegen Halfpipe-Olympiasiegerin .

Snowboard-Ausnahmetalent Chloe Kim hat mit nur 17 Jahren überlegen Olympia-Gold in der Halfpipe gewonnen. Die US-Amerikanerin mit südkoreanischen Wurzeln war am Dienstag in Pyeongchang eine Klasse für sich und siegte mit 98,25 Punkten vor der Chinesin Liu Jiayu (89,75). Platz drei holte Kims US-Teamkollegin Arielle Gold (85,75), die chinesische Weltmeisterin Cai Xuetong ging als Fünfte leer aus.