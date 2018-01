Neue Runde in der Auseinandersetzung um den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft: Österreichs Bauernbundpräsident, der Niederösterreicher Georg Strasser, drängt darauf, bis zum Herbst dieses Jahres eine Klärung in Österreich herbeizuführen. ÖVP und FPÖ haben daher im Nationalrat einen Entschließungsantrag, der der NÖN vorliegt, eingebracht. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, eine nationale Machbarkeitsstudie und einen Aktionsplatz zum Ausstieg von Glyphosat bis zum Herbst 2018 zu erstellen.

Im Rahmen des EU-Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel hat die EU Ende November des Vorjahres mehrheitlich für eine weitere Zulassung von Glyphosat gestimmt. Damit ist der Wirkstoff für fünf Jahre bis Ende 2022 genehmigt. Einige EU-Mitgliedstaaten wie etwa Frankreich und Italien haben ein Glyphosat-Verbot angekündigt, sobald es Alternativen gibt.

In diese Kerbe schlägt auch Bauernbundpräsident Strasser. Daher soll in Österreich eine nationale Machbarkeitsstudie sowie ein Aktionsplan für das Auslaufen der Anwendung von Glyphosat erarbeitet werden. Darin müssten insbesondere wirtschaftliche Auswirkungen für die Landwirtschaft, für Verarbeitungsbetriebe, aber auch Risiken für die menschliche Gesundheit durch importierte Lebensmittel, ökologische Auswirkungen wie die Erosion von Böden und alternative Pflanzenschutzmittel und die Festlegung von Grenzwerten bei Importprodukten untersucht werden.

Unterstützung für die Landwirtschaft

Strassers ÖVP und der Koalitionspartner FPÖ beantragen aber nicht nur eine Entscheidungsgrundlage für einen etwaigen Ausstieg von Glyphosat. In ihrem Antrag werden ausdrücklich auch Vorkehrungen für den Agrarsektor verlangt. Es seien bis zum Herbst dieses Jahres auch „konkrete Maßnahmen zur Abfederung allfälliger wirtschaftlicher Nachteile in der Landwirtschaft“ vorzulegen.

Die SPÖ tritt hingegen für ein sofortiges Verbot von Glyphosat ein. Dieses solle wegen der Gefahren für die Umwelt und aufgrund unterschiedlicher wissenschaftlicher Bewertungen, was die krebserregende Wirkung betrifft, nicht mehr in Pflanzenschutzmitteln zum Einsatz kommen.