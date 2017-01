Der fünfmalige Finalist aus Schottland gewann am Freitag in Melbourne 6:4,6:2,6:4 gegen den Amerikaner Sam Querrey. US-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz schlug den Serben Viktor Troicki 3:6,6:2,6:2,7:6 (7).

Auch Ex-Finalist Jo-Wilfried Tsonga ist weiter. Er bezwang den Amerikaner Jack Sock mit 7:6 (4),7:5,6:7 (8),6:3.

Bei den Damen hat die deutsche Titelverteidigerin Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht. Die Tennis-Weltranglisten-Erste besiegte die Tschechin Kristyna Pliskova am Freitag 6:0, 6:4. In der Runde der letzten 16 trifft Kerber am Sonntag auf die Weltranglisten-35. Coco Vandeweghe aus den USA.

Im zweiten Achtelfinale treffen zwei Russinnen aufeinander. Die Weltranglisten-27. Anastassija Pawljutschenkowa bezwang in der dritten Runde die an Nummer elf gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina 7:5, 4:6, 6:3. Die Nummer acht gesetzte Russin Svetlana Kuznetsova gewann unterdessen gegen die Serbin Jelena Jankovic (WTA-54) mit 6:4, 5:7 und 9:7.