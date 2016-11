Sie erhielt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung Dienstagabend bei der Vergabe im Kasino am Schwarzenbergplatz. Für den besten Debütroman (10.000 Euro) wurde Friederike Gösweiner mit "Traurige Freiheit" ausgezeichnet.

Mayröcker, die am 20. Dezember 1924 in Wien geboren wurde und für ihr umfangreiches Werk bereits zahlreiche Auszeichnungen erhielt, wurde ausgewählt "für ein faszinierend freies Spiel der Worte und Assoziationen, für ein Gedankenstöbern, das auf fast schon verstörende Weise wunderschön und gelungen ist", hieß es in der Jurybegründung.

Den Preis erhielten Mayröcker und Gösweiner aus den Händen von Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), Hauptverbands-Chef Benedikt Föger sowie AK-Präsident Rudi Kaske.