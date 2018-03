Olympia-Dritter Chung 35-jährig verstorben .

Südkoreas Badminton-Olympiamedaillengewinner Chung Jae-sung ist am Freitag laut Mitteilung des nationalen Verbandes von seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden worden. Der 35-Jährige hatte bei den Spielen 2012 in London Bronze im Doppel geholt. Die Todesursache war vorerst unbekannt. Laut der Agentur Yonhap waren bei Chung vor drei Jahren Herzrhythmusstörungen festgesellt worden.