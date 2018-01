Nach Angaben eines Sprechers der Provinzregierung stieß der Zug in der Nähe von Kroonstad rund 200 Kilometer südwestlich von Johannesburg mit einem Lastwagen zusammen und entgleiste.

Auf Bildern waren schwarzer Rauch und Flammen zu sehen, die aus den umgekippten Waggons in der Nähe einer Straße loderten. Auch Stunden nach dem Unglück suchten Bergungsteams nach Passagieren, die noch in den entgleisten Waggons eingeklemmt sein könnten. "Es befinden sich immer noch Menschen in den Waggons - in denen, die in Flammen aufgegangen sind", sagte Bahnvertreter Leboho Mokhalipha.

Einige Opfer wurden Medienberichten zufolge direkt an der Unglücksstelle behandelt, andere wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, so Verkehrsminister Joseph Maswanganyi. Einige der Verletzten seien in sehr kritischem Zustand. Einige Passagiere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Angesichts der derzeitigen Schulferien sind die Züge in Südafrika besonders voll.

Laut dem Minister hatte der Lastwagen mit zwei Anhängern versucht, die Schienen zu überqueren. Dabei habe sich der Fahrer aber bei der Länge seines Gespanns verschätzt.