Polizei vermutet Serientäter .

Nach einem bewaffneten Banküberfall am Mittwoch in Linz ist für die Ergreifung des flüchtigen Täters eine Belohnung von 8.000 Euro ausgelobt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte, der auch für weitere Überfälle in Linz und in Wien infrage kommt, wie sie am Donnerstag mitteilte.