Boston gewann auch zweites Conference-Finale .

Die Boston Celtics haben am Dienstagabend (Ortszeit) auch das zweite Eastern-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Der Rekordmeister feierte mit dem 107:94-(48:55)-Erfolg über die Cleveland Cavaliers bereits den neunten Play-off-Heimsieg en suite und liegt damit in der "best of seven"-Serie 2:0 in Führung. In den nächsten beiden Matches haben die "Cavs" Heimrecht.