Die Raptors sind mit dem Erfolg in der Nacht auf Samstag (MEZ) und der gleichzeitigen Niederlage ihres nächsten Gegners Washington Wizards (88:91 gegen Miami Heat) auf Platz drei der Eastern Conference vorgestoßen. Pöltl beging dabei ein Jubiläum: Der Wiener verzeichnete seinen 75. Einsatz in der NBA (69 im Grunddurchgang, sechs im Play-off). "Gute Defense und ein solider 107:84-Heimsieg gegen die New York Knicks", kommentierte der 2,13 Meter große Center das Ergebnis. Bereits am Sonntag (21.30 Uhr MEZ/live DAZN) empfangen die Kanadier die Wizards. Dabei geht es für Toronto auch um Revanche für die 96:107-Niederlage vor zwei Wochen.

LeBron James verzeichnete beim 118:113-Sieg nach Verlängerung der Cleveland Cavaliers gegen die Los Angeles Clippers 39 Punkte und 14 Rebounds. Der Champion des Jahres 2016 verbesserte sich mit dem vierten Sieg in Serie auf Rang sieben und damit auf eine Play-off-Position in der Eastern Conference. Mit einem sensationellen Comeback setzten sich die San Antonio Spurs gegen Oklahoma City Thunder durch. Nach dem ersten Viertel 15:32 zurück, gewannen die Texaner 104:101. LaMarcus Aldridge war mit 26 Punkten der Topscorer der Partie.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag: Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit acht Punkten und zwei blockierten Würfen in 11:31 Minuten) - New York Knicks 107:84, Indiana Pacers - Detroit Pistons 107:100, Washington Wizards - Miami Heat 88:91, Brooklyn Nets - Utah Jazz 118:107, Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 118:113 n.V., Chicago Bulls - Charlotte Hornets 123:120, San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 104:101, Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 87:111, Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 86:82, Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 146:114, Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 113:122.