Die Staatsanwaltschaft wirft dem Basketballprofi von den New York Knicks unter anderem vor, Erdogan in den Sozialen Medien "verunglimpft und verspottet" zu haben, berichtete die regierungsnahe Zeitung "Sabah" am Mittwoch.

Laut "Sabah" steht der 25-Jährige dem in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen nahe, den die türkische Führung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht. Der in Zürich geborene Kanter hatte Erdogan schon in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert und ihn als "Diktator" bezeichnet. Im Mai war Kanter die Einreise nach Rumänien verweigert worden, nachdem sein türkischer Reisepass annulliert wurde.