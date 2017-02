Oberwart untermauerte ABL-Führung im Schlager .

Die Oberwart Gunners haben am Sonntag das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) für sich entschieden. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag bei seinem ersten Verfolger Swans Gmunden mit 80:70 (43:30) durch. Die Burgenländer sind damit in dieser Saison auswärts weiter ungeschlagen.