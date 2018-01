Toronto bezwang San Antonio 86:83 .

In einem defensiv geführten Spiel haben sich die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag (MEZ) in der NBA gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Der Zweite der Eastern Conference bezwang den Dritten der Western Conference 86:83. Die Kanadier nahmen damit Revanche für das 97:101 in Texas im Oktober und verbesserten ihre Saisonbilanz auf 31:13 Siege.