Mit einem 106:117 gegen die Los Angeles Clippers haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Montag (MESZ) die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Die Vorentscheidung fiel zu Beginn des Schlussviertels, als die Clippers beim Stand von 80:82 aus ihrer Sicht einen 16:0-Run aufs Parkett legten.