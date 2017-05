Utah erreichte NBA-Team Conference-Halbfinale .

Die Utah Jazz sind am Sonntag als letztes Team ins Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eingezogen. Das Team aus Salt Lake City setzte sich im Entscheidungsspiel der Auftaktrunde bei den Los Angeles Clippers mit 104:91 durch und entschied die "best of seven"-Serie mit 4:3 für sich.