Nach einem Vorrundensieg gegen ein thailändisches Duo bezwangen sie am Freitag in der ersten K.o.-Runde Anniina Parkkinen/Taru Lahti-Liukkonen (FIN) 2:1. Im Kampf um das Viertelfinale treffen sie am Samstag auf Barbora Hermannova/Marketa Slukova aus Tschechien.

Robin Seidl/Christoph Dressler erreichten durch ein 2:0 gegen die Argentinier Nicolas Capogrosso/Julian Amado Azaad ebenfalls die K.o.-Phase. Ihr Achtelfinale mit noch nicht erfolgter Auslosung ist für Samstag angesetzt.