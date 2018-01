Sechs Podestplätze hatten die Österreicher zuletzt in zwei Bewerben in Slowenien erobert, just beim vorletzten Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen ging man aber leer aus. Bei den Damen holte sich die tschechische Saisondominatorin Ester Ledecka vor den beiden Deutschen Selina Jörg und Ramona Hofmeister den Sieg, die Österreicherinnen landeten fast im Paket auf den Plätzen 9 (Julia Dujmovits), 10 (Ina Meschik), 11 (Sabine Schöffmann), 12 (Daniela Ulbing) und 14 (Claudia Riegler).

Karl, der in Rogla bei seinem Comeback einmal Dritter und einmal Erster geworden war, belegte diesmal Rang sechs. Lukas Mathies schied bereits in der Qualifikation aus, Sebastian Kislinger, Alexander Payer und der gleichfalls Rogla-Sieger Andreas Prommegger kamen in der Endabrechnung auf die Ränge 9, 11 bzw. 13. An der Spitze setzte sich der kanadische Altmeister Jasey Jay Anderson gegen den Schweizer Weltcupleader Nevin Galmarini durch.

Am Sonntag (13.00 Uhr MEZ) steht im bulgarischen Wintersportort ein weiterer Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm. Zuvor bestreiten am Samstag (11.30) die Boardercrosser einen Weltcupbewerb.