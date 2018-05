UNO-Generalsekretär Guterres trifft Staatsspitze .

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besucht am Montag und Dienstag Österreich. Dabei wird er am Montagnachmittag auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) treffen. Am Dienstag nimmt Guterres an einer von Arnold Schwarzenegger organisierten Umweltschutzkonferenz teil.