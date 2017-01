Der Unbekannte gelangte durch das Eindrücken eines Fensters in den Abstellraum und in weiterer Folge durch Aufdrücken eines Belüftungsgitters in das WC des Wettlokals.

Als der Einbrecher dadurch ins Gebäude gekommen war, fiel allerdings plötzlich eine Innentür (die mit einem Türknauf versehen war) ins Schloss. Der somit "Eingesperrte" musste nun die Tür gewaltsam mit beiden Händen aufbrechen und trat ohne Diebesgut die Flucht an ...