Der festgenommene Ehemann ist laut Polizei weitgehend geständig. Das Paar war der Exekutive nicht bekannt. In der Vergangenheit habe es jedenfalls keinerlei Ausschreitungen gegeben. Der Mann soll seine 40-jährige Frau im Bett erstochen haben.

Es dürften aber bereits länger partnerschaftliche Probleme bestanden haben. In der Nacht auf Samstag seien diese dann eskaliert. Zunächst kam es laut den Ermittlungen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Gegen 3.30 Uhr soll sich der Mann dann in das Schlafzimmer begeben und mehrfach mit einem 27 Zentimeter langen Küchenmesser auf seine im Bett liegende Ehefrau eingestochen haben. Die 40-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb.

Die vier Kinder im Alter zwischen zehn und 23 Jahren seien zum Tatzeitpunkt im Haus gewesen, sagte Chefermittler Norbert Schwendinger. Sie waren es auch, die Polizei und Rettungskräfte alarmierten. Nach der Tat hatte sich der Mann ins untere Stockwerk begeben und auf die Polizei gewartet. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.