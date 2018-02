Vom Nicht-Weg-Schauen über die Sensibilisierung bei Machtmissbrauch im Sport bis zur Solidarität mit Opfern von Hass im Netz sei Zivilcourage ein Thema, das alle betreffe, war man sich bei der diesjährigen Konferenz am Donnerstag im Innenministerium (BMI) einig.

Hilfeleistung bedeute nicht zwangsläufig, körperlich einzugreifen. Oft sei es ausreichend, aktiv Hilfe zu holen oder die Polizei zu verständigen, wurde anlässlich der jährlichen Tagung des BMI und der Verbrechensopferhilfe Weißer Ring erörtert. Zeugen hätten zwar oft Angst, etwas Falsches zu tun oder selbst Opfer zu werden, doch Ziel der Veranstaltung sei es, "Zivilcourage als grundlegende soziale Regel des Zusammenlebens im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern", stellte das BMI außerdem der Veranstaltung am Donnerstag voran.

Kickl: "Oft können Kleinigkeiten Großes bewirken"

Beinahe jede heikle Situation könne durch kluges Verhalten entschärft werden, sagte Michael Lepuschitz von der Landespolizeidirektion Wien. Wichtig sei hier etwa, die Ruhe zu bewahren, Hilfe zu organisieren und Betroffene anzusprechen, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. "Richtig angewandte Zivilcourage heißt auch, sich gegenüber nicht hilfreichen oder sogar schädlichem Verhalten abzugrenzen. Dazu zählen bewusste Provokation, Selbstjustiz oder 'Gaffen'", sagte Lepuschitz.

"Oft können Kleinigkeiten von Zivilpersonen Großes bewirken, wie zum Beispiel Hinweise bei Fahndungen", gab Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu bedenken. BMI-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) wies auf die Bedeutung der #MeToo-Debatte hin und betonte, dass es bei

Gewalt und sexuellen Übergriffen speziell gegen Frauen und Kinder keine Toleranz geben dürfe. Ex-Skifahrerin Nicola Werdenigg berichtete über ihre Initiative gegen Machtmissbrauch im Sport.

Auch Zivilcourage im Netz von großer Bedeutung

Menschen, die Zivilcourage zeigen und dabei möglicherweise selbst verletzt wurden, sollen rechtlich besser geschützt werden, forderte der Weiße Ring. Außerdem sollte ein Anspruch auf verbesserten Datenschutz bestehen, wenn Anzeige erstattet wird. Gegen Hass im Netz könne jeder einzelne vorgehen, etwa durch Meldung an den Provider.

"Das Internet wird oft als rechtsfreier Raum erlebt. Betroffene brauchen nicht nur die Gewissheit, dass Instrumente des Rechtsstaates auch online funktionieren, sondern auch die Solidarität von anderen Nutzern. Zivilcourage im Netz zu zeigen bedeutet, gegen Hass im Netz anzuschreiben und auch andere Verletzungen von Personen oder von Rechtsnormen nicht hinzunehmen", betonte Anna Müller-Funk vom Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien.

In vielen europäischen Ländern wird der 22. Februar als Tag der Kriminalitätsopfer begangen, um auf die persönliche, wirtschaftliche und rechtliche Situation von durch strafbare Handlungen geschädigten Menschen aufmerksam zu machen. Initiiert wurde er in Erinnerung an die Ermordung des schwedischen Ministerpräsident Olof Palme im Jahr 1986. Der europäische Dachverband der Opferhilfeeinrichtungen "Victim Support Europe" plant in Kooperation mit der EU, den Tag der Kriminalitätsopfer europaweit zu institutionalisieren.