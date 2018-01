Nordkorea ruft zur "Wiedervereinigung" auf .

Das nordkoreanische Regime hat in einer Botschaft an "alle Koreaner daheim und im Ausland" zu einem "Durchbruch" zur Wiedervereinigung mit Südkorea aufgerufen. Allerdings solle dabei auf Hilfe von anderen Ländern verzichtet werden, wie laut Agenturmeldungen die staatlichen Medien am Donnerstag berichteten.