"Lassen Sie den 4. Dezember den Flügelschlag sein, der Europa wieder in die richtige Richtung bringt", sagte Van der Bellen am Donnerstag in einer Pressekonferenz, die im Internet live übertragen wurde.

"Ich möchte nicht, das Österreich das erste westeuropäische Land ist, in dem Rechtsdemagogen die Macht übernehmen", so Van der Bellen, der hofft, dass der Trump-Sieg hierzulande als Weckruf und als "zusätzliche Motivation empfunden wird, zur Wahl zu gehen und VdB anzukreuzen."

Ähnlich wie beim Brexit in Großbritannien müsse man sich fragen, was hier passiert sei, sagte der Ex-Grünen-Chef. Van der Bellen plädierte dafür, zwischen nachvollziehbaren Sorgen und Ängsten auf der einen Seite und von Populisten geschürten Ängsten auf der anderen Seite zu unterscheiden.

"Machtübernahme durch FPÖ"

Van der Bellen warnte einmal mehr vor den Freiheitlichen. "Wenn mein Kontrahent von der FPÖ eine Mehrheit erhalten sollte, dann kommt nichts weniger als die blaue Republik, dann kommt die Machtübernahme durch die FPÖ." Hofer, Parteichef Heinz-Christian Strache und Generalsekretär Herbert Kickl hätten darüber keinen Zweifel gelassen. Van der Bellen zitierte Hofer, der sagte, man werde sich noch wundern.

Durch Trumps Triumph seien die Herausforderungen in der ganzen Welt größer geworden. Seine Aussagen im Wahlkampf würden auf ein "Bild der isolationistischen Ausrichtung" hindeuten. Van der Bellen verteidigte seine zuletzt Trump-kritischen Äußerungen, sie seien "absolut bürgerlich vertretbar".

Van der Bellen wünschte Trump die nötige Kraft und Besonnenheit, um die USA nach dem Wahlkampf wieder zu versöhnen. Den Aussagen von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ausgang der US-Wahl schloss sich Van der Bellen "vollinhaltlich" an.