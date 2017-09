Lkw mit 51 Flüchtlingen im Laderaum gestoppt .

Auf einer Autobahn im Bundesland Brandenburg hat die deutsche Polizei einen Lkw gestoppt, in dem sich 51 Iraker befanden. Der in Richtung Berlin fahrende Lkw mit türkischer Zulassung sei am Samstag um 02.05 Uhr auf der Bundesautobahn 12 kontrolliert worden, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin mit. Auf der Ladefläche fanden die Beamten 34 Erwachsene und 17 Kinder.