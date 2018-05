Kitesurfer am Neusiedler See tödlich verunglückt .

Zu einem Unfall im Neusiedler See bei Breitenbrunn wurden Sonntagvormittag die Rettung, Wasserrettung und Polizei gerufen: Ein Kitesurfer aus Wienerherberg in der Gemeinde Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha). hatte sich offenbar in den Seilen seines Kiteschirms verfangen und das Bewusstsein verloren.