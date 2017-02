Der EuGH sei den Schlussanträgen seiner Generalanwältin gefolgt, sagte VKI-Juristin Ulrike Wolf am Donnerstag in einer ersten Einschätzung zur APA. Sie müsse aber noch das gesamte Urteil näher betrachten.

Generalanwältin Eleanor Sharpston hatte im September 2016 empfohlen, den TÜV Rheinland haftbar zu machen, falls er Kenntnis von Produktfehlern hatte und seinen Überwachungspflichten zur Qualitätssicherung dennoch nicht nachkam. Der EuGH urteilte am Donnerstag, dass Prüfstellen bei Hinweisen auf Produktmängel "alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen" müssten, um ihren Verpflichtungen zur Qualitätssicherung nachzukommen.

Wenn nun Verletzungen des TÜV vorliegen, weil es etwaige Hinweise gab, seien Schmerzensgeld-Zahlungen weiter möglich, betonte Wolf. Es gebe in Frankreich Erstgerichte, die bereits anders geurteilt haben. "Das könnte zu dem absurden Ergebnis führen, dass die Klägerin in Deutschland abblitzt, aber Frauen in Frankreich erfolgreich wären", erläuterte die Expertin.

Der deutsche TÜV wurde Mitte Jänner in Frankreich wegen der mangelhaften Brustimplantate der mittlerweile insolventen französischen Firma Poly Implant Prothese (PIP) zur Zahlung von insgesamt 60 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt. Der TÜV Rheinland kündigte jedoch Berufung an. Der VKI vertritt knapp 70 Geschädigte aus Österreich bei dem Verfahren in Frankreich. So sollen Entschädigungen bis zu einem Höchstbetrag von 3.000 Euro erreicht werden.

Die VKI-Juristin kritisierte, dass es durch das EuGH-Urteil "keine unangemeldeten Prüfpflichten" gibt. "Damit hätte der Skandal verhindert werden können", sagte Wolf. "Nur durch unangemeldete Inspektionen kann ich Betrügereien aufdecken."