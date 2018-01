Sicherheitspartner: Innenministerium möglicher Partner .

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) strebt für das Pilotprojekt der Sicherheitspartner eine Zusammenarbeit mit dem "Gemeinsam.Sicher"-Projekt des Innenministeriums an. Dazu werde es Ende Jänner ein Gespräch mit dem neuen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geben, kündigte Tschürtz am Mittwoch an.