Eine Wirtschaftsexpertin zieht darin Aussagen von Ex-Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt bezüglich von Barthold behaupteter Zahlungen an ihn und das BZÖ massiv in Zweifel.

Mit Zivilklage auch in zweiter Instanz abgeblitzt

Barthold war im Herbst 2017 mit seiner Zivilklage gegen Novomatic auch in zweiter Instanz abgeblitzt. Er hatte behauptet, der frühere Novomatic-Chef Wohlfahrt bzw. Novomatic hätten ihm auch nach dem Ende des kleinen Glücksspiels in Wien eine Fortführung seiner Geschäfte bis 2024 versprochen und ihm in der Folge einen Millionenbetrag bezahlt. Barthold hatte vor dem Wiener Automatenverbot die Gastronomie in einigen Novomatic-Glücksspielsalons ("Admiral") betrieben.

Weiters hatte der ehemalige Fußballer vor Gericht vorgebracht, er habe von Novomatic Geld übernommen und ohne weitere Gegenleistung an das BZÖ bzw. BZÖ-Politiker weitergereicht. Die von Barthold Beschuldigten hatten alles dementiert, auch dem Wiener Oberlandesgericht (OLG), der zweiten Instanz im Zivilprozess, waren Bartholds Aussagen zu vage und unglaubwürdig.

Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt

Die Causa ist juristisch aber noch nicht abgeschlossen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Ex-Politiker Peter Westenthaler (BZÖ), Wohlfahrt, Novomatic und Barthold, der sich selbst angezeigt hat und damit die Sache ins Rollen brachte. Es geht um den Verdacht der Untreue, Vorteilsannahme bzw. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung ("anfüttern") sowie falsche Beweisaussage, wie ein WKStA-Sprecher der APA bestätigte. Die WKStA muss in dem Fall an die Oberstaatsanwaltschaft berichten, diese wiederum an das Justizministerium, es handelt sich nämlich um ein berichtspflichtiges Verfahren.

Seit Juni 2017 liegt zu der Strafsache eine von der WKStA angefragte Expertise einer Wirtschaftsexpertin vor. In dem der APA auszugsweise vorliegenden "Bericht zur Strafsache AZ 12 St 22/16p" geht die Expertin unter anderem auf Aussagen Bartholds und Wohlfahrts zu Zahlungen von Barthold-Gesellschaften an den Novomatic-Konzern ein.

Barthold hatte behauptet, die zwischen seinen Unternehmungen Phönix sowie All-Star und der Novomatic-Tochter HTM abgeschlossenen Konsulentenvereinbarungen hätten nur als Scheinverträge für die Verrechnung von monatlichen Barzahlungen in Höhe von 4.000 bis 4.500 Euro im Auftrag von Novomatic an den damaligen Nationalratsabgeordneten Westenthaler durch die Barthold-Gesellschaften gedient.

Laut den vorliegenden Rechnungen der All-Star an die HTM und den vorliegenden Konsulentenverträgen zwischen Phönix und HTM haben die Barthold-Gesellschaften von April 2009 bis Dezember 2014 Beratungsleistungen an die HTM erbracht, schreibt die Expertin. Die Barthold-Gesellschaften erzielten daraus in Summe Bruttoerlöse von 465.000 Euro (netto: 388.000 Euro), heißt es in dem Bericht weiter. "Die kolportierten Zahlungen an Peter Westenthaler würden sich für diesen Zeitraum von 69 Monaten mit 26 Monate a 4.000 Euro und 43 Monate a 4.500 Euro in Summe auf 297.500 Euro belaufen."

Barthold hatte angegeben, dass die in den Vereinbarungen festgeschriebenen Leistungen "in keiner Weise" erbracht worden seien, es seien im Nachhinein "fiktive Leistungsberichte" erstellt worden. Ex-Novomatic-Chef Wohlfahrt hingegen hatte laut dem Bericht gesagt, die Leistungen seien "vollständig und zu fremdüblichen Konditionen" erbracht worden, er hatte auch einige angeblich von Barthold erbrachte Leistungen aufgelistet.

Die Expertin glaubt Wohlfahrt nicht: "Die interne Rechnungsgenehmigung durch den Vorstandsvorsitzenden der Novomatic-Konzernmutter, Dr. Wohlfahrt, selbst erscheint mE für einen monatlichen Betrag in der Höhe von 6.000 Euro bzw. 7.200 Euro als grundsätzlich außergewöhnlich."

Des Weiteren sei "auffällig, dass im Zuge der HALLO-GRAZ-Verrechnungen der Phönix zwei Rechnungen in einer Gesamthöhe von 62.400 Euro durch den Novomatic-Konzern bezahlt wurden, obwohl diese Leistung bereits durch die gegenständlichen Konsulentenvereinbarungen abgedeckt hätten sein müssen ('doppelte Verrechnung')." Die Hallo Graz Medien GmbH heißt laut Firmenbuch jetzt Maximilian Alexander Immobilien GmbH und gehört mehrheitlich dem ehemaligen Nationalratsabgeordneten Harald Fischl (FPÖ/BZÖ), früher auch GAK-Präsident und Wienerwald-Eigentümer.

Aus der All-Star-Buchhaltung konnte die Expertin von April 2009 bis März 2010 keine Barauszahlungen in Höhe von 4.000 Euro an Westenthaler feststellen. Jedoch habe die Barthold-Gesellschaft laut Buchhaltung von 2012 bis 2015 Barausschüttungen in Höhe von 200.000 Euro durchgeführt, davon 130.000 Euro im Jahr 2013. Der Expertise zufolge "kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese kolportierten Zahlungen an Peter Westenthaler aus Privatentnahmen der Gesellschaft bezahlt worden wären, die gegebenenfalls später im Jahr 2013 als Gewinnausschüttung dargestellt worden sind." Die Ausschüttungen scheinen der Wirtschaftsexpertin "relativ hoch zu sein, des Weiteren ist auch die Begleichung der Ausschüttungen in dieser Höhe in barer Form tendenziell auffällig." Aber: "Ob diese Privatentnahmen an Peter Westenthaler geflossen sind, lässt sich aus den Buchhaltungen nicht feststellen."

Auch bei der Barthold-Gesellschaft Phönix kann die Expertin "verschleierte Transaktionen" nicht ausschließen, wie sie schreibt. Wenngleich sie in der Buchhaltung der Gesellschaft keine direkten monatlichen Barauszahlungen von 4.000 bis 4.500 Euro an Westenthaler feststellen konnte. Jedoch erwähnt die Expertin, dass die Phönix laut Buchhaltung von April 2009 bis März 2011 ein Darlehen an die Firma Lukullus in Höhe von 90.000 Euro bar zurückgezahlt habe. "Der Kassenstand der Lukullus ist im Zeitraum 2009 bis 2015 von 531.000 Euro auf 923.000 Euro (!) angestiegen. Es kann auch hier nicht beurteilt bzw. ausgeschlossen werden, dass der Kassenstand der Lukullus nicht ordnungsgemäß dargestellt wurde und die kolportierten Zahlungen nicht von dieser Gesellschaft geflossen sind."

Vorwurf der versteckten Parteienfinanzierung

Weiteres Thema in der von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beauftragten Expertise ist der Vorwurf der versteckten Parteienfinanzierung (BZÖ) im Zusammenhang mit der steirischen Landtagswahl 2010 durch Novomatic: Er, Peter Barthold, sei für die Zahlungen der Mittelsmann gewesen, so die Angaben des Ex-Fußballers und langjährigen Novomatic-Geschäftspartners.

Barthold hatte behauptet, dass es "aufgrund des Betreibens" von Wohlfahrt zur Weiterleitung von Novomatic-Geldern in Höhe von 60.000 Euro an die Hallo-Graz Medien GmbH gekommen sei. BZÖ-Spitzenkandidat Gerald Grosz habe ihn am 16. September 2010 per Mail kontaktiert und ihm die Rechnung der Hallo-Graz Medien GmbH in Höhe von 60.000 Euro brutto bzw. 50.000 Euro netto gesendet. Wie mit Wohlfahrt vereinbart worden sein soll, habe Barthold zwei Rechnungen an die Novomatic-Tochter AGI (Austrian Gaming Industries) in circa gleicher Höhe gerichtet. Die Hallo-Graz habe diesbezüglich keine Leistung erbracht.

Wohlfahrt hingegen hatte angegeben, dass er von Barthold im Sommer 2010 kontaktiert worden sei. Barthold habe ihn um Unterstützung gebeten, da Barthold seinem Freund Westenthaler versprochen habe, im Zuge der Steiermark-Wahl in einem BZÖ-nahen Printmedium zu inserieren, und er, Barthold, gerade in Liquiditätsschwierigkeiten sei. "Dies wurde ihm von mir quasi als Kulanzleistung auch gewährt. Wir haben dadurch Peter Barthold geholfen, nicht jedoch das BZÖ Steiermark unterstützt", so Wohlfahrt den Ermittlern gegenüber laut der der APA auszugsweise vorliegenden Expertise.

Die Wirtschaftsexpertin zieht Wohlfahrts Darstellung jedoch in Zweifel: Die Barthold-Gesellschaften hätten Ende 2010 über ausreichend Liquidität verfügt, um 50.000 Euro zu bezahlen (sofern die ausgewiesenen Kassenstände der Lukullus und der All-Star tatsächlich bestanden).

Bartholds Darstellung scheint der Wirtschaftsexpertin nachvollziehbar: Am 1. Oktober 2010 seien auf dem Phönix-Konto 62.400 Euro von der Novomatic-Tochter AGI eingelangt. "Am selben Tag wurde die Rechnung der Hallo-Graz Medien GmbH in der Höhe von 60.000 Euro vom selben Bankkonto durch die Phönix bezahlt", stellt sie fest.

Weiters wähnt sie eine "doppelte Verrechnung", denn die zwei, diesbezüglich von der AGI an die Phönix ausgestellten Rechnungen in Höhe von 62.400 Euro brutto hätten als Rechnungstext die Beratung bzw. die Standortentwicklung für das Projekt "Gross-Enzersdorf" ausgewiesen, "obwohl diese Leistungen offensichtlich - aus Sicht des Novomatic-Konzerns - bereits durch den Konsulentenvertrag ... abgedeckt worden sein sollten."

Besonders auffällig ist für die Gutachterin, dass nur im Geschäftsjahr 2010/11 ein Werbeaufwand in Höhe von rund 50.000 Euro in der Phönix erfasst sei. In den anderen Geschäftsjahren (2009 und 2012 bis 2016) habe es hingegen in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) der Phönix keinen Werbeaufwand, sondern nur Inserate mit Aufwandsbeträgen von 40 bis 90 Euro gegeben.

Automatenspiel per Anfang 2016 neu geregelt

Vor der Novellierung des Glücksspielgesetzes (GSpG) 2010 war das sogenannte kleine Glücksspiel an Automaten in einigen Bundesländern, darunter der Steiermark, erlaubt. Damals, 2010, wollte in der Steiermark vor allem die KPÖ das Zocken an einarmigen Banditen verbieten, später gab es auch in der SPÖ kritische Stimmen. Schließlich wurde das Automatenspiel per Anfang 2016 neu geregelt, Novomatic hat nun eine von drei Lizenzen inne. Der steirische Landesrechnungshof hat die Vergabe der Konzessionen 2016 geprüft und zeigte Fehler auf. Korruption oder Manipulation hat es den Prüfern zufolge aber nicht gegeben.

Neben dem kleinen Glücksspiel in der Steiermark ist auch das Automatenzocken in Wien ein Thema des von der WKStA beauftragten Berichts zur Strafsache. Der Wirtschaftsexpertin scheint es durchaus glaubwürdig, dass Ex-Novomatic-Chef Wohlfahrt Barthold nach dem Ende des kleinen Glücksspiels in der Bundeshauptstadt eine Fortführung seiner Geschäfte versprochen habe. Barthold hatte behauptet, Novomatic habe ihm als Anzahlung für seine weit höheren Ansprüche 1,7 Mio. Euro überwiesen.

Um den - laut Barthold - wahren Grund zu verschleiern, habe ihm Novomatic um diesen Betrag die Mietrechte von drei Wiener Spiellokalen abgekauft, obwohl die Einrichtung der Lokale de facto wertlos gewesen sei. Barthold sollte zu diesen drei Lokalen jeweils eine Rechnung an die HTM legen, als Rechnungstext führte er laut Expertise wie vereinbart die Ablöse des jeweiligen Lokals an. "Die Aufteilung des Betrages in der Höhe von 1,7 Mio. Euro auf die einzelnen Lokale habe Peter Barthold selbst festgelegt. Zu diesem Verkauf gab es keinen Kaufvertrag", stellte die Wirtschaftsexpertin fest.

Sie findet den Betrag "auffällig hoch". Ob der Kundenstock und der Übertrag der Mietrechte für die drei Lokale tatsächlich 1,7 Mio. Euro wert waren, "ist mE fraglich", schreibt sie weiter. Die Aussage Bartholds, dass die Einrichtung "keinen bzw. nur einen geringfügigen Wert" hatte, ist für sie "nachvollziehbar". Jedoch erfordere die abschließende Beurteilung dieser "Spezialmaterie" einen Gutachter, schränkt sie ein.

Bei dem "Bericht zur Strafsache" handelt es sich um kein Sachverständigengutachten im Sinne der Strafprozessordnung (StPO). Die WKStA hat darüber hinaus die Möglichkeit, zur Unterstützung bei den Ermittlungen einen Experten oder eine Expertin hinzuzuziehen. Diese Experten sind bei der Justizbetreuungsagentur angestellt und der WKStA zugeteilt, erklärte ein Behördensprecher der APA.