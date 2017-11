Zu Verzögerungen kam es laut dem Autofahrerklub auf der salznassen A2 (Südautobahn) ab Traiskirchen, auf der A3 (Südostautobahn) ab Münchendorf und auf der A21 (Wiener Außenringautobahn) zwischen Hinterbrühl und Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) in beiden Richtungen. Zähflüssig ging es zudem auf der S1 (Wiener Außenringschnellstraße) von Schwechat Richtung Vösendorf. Behinderungen gab es auch im Waldviertel, u.a. blieb auf der B37 bei Rastenfeld ein Lkw hängen.

Neuschnee fiel in allen Teilen Niederösterreichs, am intensivsten im Most- und Industrieviertel, wo laut dem Landespressedienst bis zu zehn Zentimeter gemessen wurden. Die Landesstraßen L und B waren matschig bzw. gestreut, Räum- und Streueinsätze seien überall im Gange.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen galt auf der B20 über den Josefsberg und den Annaberg, der B21 über das Gscheid und den Rohrersattel und der B23 über den Lahnsattel. Die Temperaturen lagen in der Früh zwischen minus drei Grad in Spitz und plus zwei in Waidhofen an der Ybbs. Im Raum Mank (Bezirk Melk) und Retz im Weinviertel herrschte Bodennebel, die Sichtweiten betrugen 50 bis 100 Meter.

Auch in Kärnten führte der Schneefall zu einigen Behinderungen. Laut ÖAMTC blieben auf der Südautobahn (A2) immer wieder Fahrzeuge hängen. Kettenpflicht herrschte sowohl auf den meisten Passstraßen, als auch auf der Drautal Straße (B100) im Bezirk Spittal.

Konkret gab es auf der A2 zwischen dem Packsattel und Klagenfurt immer wieder Probleme, zwischen Griffen und St. Andrä im Lavanttal mussten am Vormittag Lkw sogar Ketten anlegen. Auf der Tauernautobahn (A10) wurde ein Unfall im Wolfsbergtunnel bei Spittal an der Drau gemeldet, in diesem Bereich gab es auch Probleme wegen des Winterwetters. Auch auf der S37 im Norden von Klagenfurt staute es sich. Auf den Bundesstraßen in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt wurden in den Morgenstunden Probleme wegen hängen gebliebener Fahrzeuge gemeldet.

Schneekettenpflicht herrschte Donnerstagfrüh auf den Passstraßen: Auf der Nassfeldstraße bei Hermagor, am Loiblpass, auf der Turracher Straße und am Katschberg galt sie für alle Fahrzeuge, auf einigen weiteren Straßen gab es Kettenpflicht für Lkw. Doch auch auf Straßen in den Tälern ging am Donnerstagvormittag ohne Schneeketten nichts, etwa auf der Drautal Straße im Bezirk Spittal und im Metnitztal (Bezirk St. Veit).

Der neuerliche Wintereinbruch im Bundesland Salzburg, der in der Nacht auch in der Landeshauptstadt angekommen ist, führte laut Polizei am Donnerstagvormittag zu keinen großen Verkehrsbehinderungen. Auf vielen höher gelegenen Straßen herrschte Kettenpflicht für Schwerfahrzeuge, über den Katschberg und auf dem Gaisberg sogar für alle Fahrzeuge.

Bereits am Mittwochabend haben sich aber im Lungau auf der schneeglatten Fahrbahn aber zwei Unfälle ereignet, in die insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt waren. Ein Pole war zwischen Mauterndorf und St. Michael im Lungau mit seinem Auto auf der verschneiten Straße ins Schleudern geraten. Sein Wagen kollidierte mit dem Pkw eines Einheimischen, dessen Fahrzeug dann noch mit dem Auto eines Steirers zusammenprallte. Dabei wurden der Lungauer und seine Beifahrerin verletzt.

Wenig später bemerkte eine einheimische Autofahrerin im Rückstau die stehende Kolonne zu spät. Sie verriss ihr Fahrzeug nach links und prallte frontal gegen einen Abschleppwagen, der gerade eines der Unfallautos abtransportierte. Der Lastwagen stieß in der Folge noch mit zwei weiteren Autos zusammen. Bei diesem Unfall wurde die Lungauerin verletzt. Die Bundesstraße war im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt.

In St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) stürzte ein 22-jähriger Italiener mit seinem Pkw rund 20 Meter über eine steile Böschung in einen Fluss und wurde dabei verletzt. Laut Polizei war der Mann auf der schneebedeckten Straße in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinausgeraten. Das Fahrzeug kam am Dach liegend zum Stillstand. Der 22-Jährige konnte sich selbst befreien und selbstständig zur Straße hinaufklettern. Der stark beschädigte Pkw wurde von Feuerwehrleuten aus St. Jakob und St. Anton am Arlberg geborgen.