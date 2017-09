Gegen Regionalligist USK Anif lag die Elf von Franco Foda in Grödig im Zweitrundenspiel bis zur 78. Minute in Rückstand, ehe Philipp Zulechner mit einem Doppelpack die Partie noch in der regulären Spielzeit drehte (78., 94.). Zuvor etwa hatte Peter Zulj einen Elfmeter vergeben (50.).

Sturm, das gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga West durch einen Treffer von Marinko Sorda in der 20. Minute ins Hintertreffen geraten war, wendete so die dritte Pflichtspielniederlage in Folge ab. Später am Mittwoch standen drei weitere Partien mit Austria Wien, Altach und Rapid am Programm.