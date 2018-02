Barcelona besiegte Valencia 1:0 .

Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins spanische Fußball-Cup-Finale verschafft. Die Katalanen gewannen am Donnerstag das Semifinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Valencia mit 1:0. Das Tor erzielte Luis Suarez in der 67. Minute nach Vorarbeit von Lionel Messi. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag in Valencia.