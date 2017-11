Suljovic mit Auftaktsieg in Players Championship Finals .

Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic ist am Freitag souverän in die Players Championship Finals gestartet. Der 45-jährige Wiener fertigte Andy Boulton im Butlins Resort Minehead mit 6:0 ab. In der zweiten Runde wartet am Samstag mit Stephen Bunting neuerlich ein Engländer. In der Folge wird auch noch das Achtelfinale ausgetragen. Für den Steirer Zoran Lerchbacher kam hingegen das Aus.