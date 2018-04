Am Samstag, den 28. April 2018 ist es wieder soweit - im Parndorf Fashion Outlet wird die neue Miss Burgenland 2018 gewählt.

Insgesamt 10 Finalistinnen, die sich am 24. März 2018 beim Casting im Parndorf Fashion Outlet qualifiziert haben, präsentieren sich nun einer prominenten Jury auf der Bühne und rittern um das begehrte Krönchen, um das Bundesland Burgenland bei der Miss Austria Wahl 2018 im Herbst würdig zu vertreten.

Mit dabei in der Jury sind unter anderem die amtierende Miss Austria Celine Schrenk, Miss Burgenland 2017 Margot Pölz, die mehrfache Europa- und Weltmeisterin im Kickboxen Nicole Trimmel, Sänger Vincent Bueno, die Tanzprofis der RTL Erfolgsshow „Let´s Dance“ Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov und viele weitere.

Das Parndorf Fashion Outlet ist heuer bereits das 4. Jahr Hauptpartner der Miss Burgenland Corporation und bietet den perfekten Rahmen für eine prestigeträchtige und modeaffine Miss Burgenland Wahl 2018.

Zehn Missen kämpfen um Titel

Die Gäste erwartet heuer wieder eine gewohnt charmante Moderation von Kimberly Budinsky, die ihre Karriere 2016 mit dem Miss Vienna Titel startete, ein spannendes Show-Programm unter anderem mit Sänger Vincent Bueno, einer Rock´n`Roll Akrobatikshow des RRC Kreuzenstein, einem Auftritt der Musical & Stage Dance Company Burgenland, einer Modeschau des Parndorf Fashion Outlets und nicht zuletzt ein spannendes Finale rund um die Wahl der neuen Miss Burgenland 2018.

Denn im Mittelpunkt stehen natürlich die 10 Miss Burgenland Kandidatinnen, die sich in den nächsten Tagen noch perfekt auf den großen Tag vorbereiten. Vor der Linse des Fotografen Mario Traar haben sie bereits am 7. April im Parndorf Fashion Outlet ihre Model-Qualitäten unter Beweis stellen können. Im Zuge eines großen Modeshootings präsentierten sie die neuesten Trend-Outfits der Shops und Marken des Parndorf Fashion Outlet.

Finalistinnen am Catwalk

Wer sich vorab schon sein eigenes Bild der Missen machen möchte, der kann das sehr gern tun. Bei freiem Eintritt präsentieren sich die Finalistinnen am 28. April 2018 bereits untertags am Laufsteg im Parndorf Fashion Outlet– sie zeigen um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr bei den Modeschauen ihr Können am Laufsteg und führen die Trendteile des kommenden Sommers vor.

Auch für die Verpflegung ist am Abend bei der großen Miss Burgenland Wahl bestens gesorgt! Wer sich bereits Tickets gesichert hat und/oder auf der Gästeliste steht, wird ab 20:00 Uhr in der LEO Hillinger VIP Lounge erwartet und mit Food & Drinks verwöhnt.

Im Showticket-Bereich steht ein großzügiges Snack – Buffet der Firma Ströck inkl. Getränken bereit.

Ticket- Reservierungen nur noch bis Mittwoch 25. April 2018 an office@missburgenland.at. –- Achtung keine Abendkassa – nur Gästeliste!

Stehkarten-Preis:

24 Euro (Showeintritt, Ströck-Buffet, inkl. Getränke)

VIP- Karte:

49 Euro (Showeintritt, Zutritt zur Leo Hillinger VIP Lounge inkl. Food & Drinks)