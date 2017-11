"Auch wenn mein Vertrag beim FCA zunächst nur zwei Jahre lief, so habe ich mich von Anfang an gedanklich auf ein langfristiges Engagement eingestellt. Ich fühle mich einfach rundum wohl beim FCA und freue mich über den Vertrauensbeweis, den die langfristige Verlängerung für mich bedeutet", sagte Österreichs Internationaler in einer Videobotschaft. Der 25-Jährige bezeichnete die Verlängerung als "reine Formsache".

Nach einer Operation am Sprunggelenk hatte Hinteregger am Samstag beim 2:1 gegen Wolfsburg sein Comeback gegeben. Bis zu seiner Verletzung hatte der Kärntner in der Bundesliga keine Minute versäumt.