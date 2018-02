Dahlmeier triumphierte auch in Biathlon-Verfolgung .

Die Deutsche Laura Dahlmeier hat auch im zweiten Biathlon-Damenrennen der Olympischen Spiele in Pyeongchang Gold gewonnen. Die 24-jährige Sprintsiegerin triumphierte am Montag bei schwierigen Windbedingungen in der Verfolgung über 10 Kilometer nach einer Strafrunde überlegen vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina (+ 29,4 Sek./4 Strafrunden) und der Französin Anais Bescond (29,6/1).