Chefs von Union und SPD bereit zu Gesprächen .

Die Chefs von Union und SPD sind nach Angaben aus Parteikreisen bereit zur Aufnahme von Gesprächen, um den politischen Stillstand in Deutschland aufzulösen. Das sei ein Ergebnis aus der Runde der Parteichefs mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend gewesen, erfuhr Reuters am Freitag.