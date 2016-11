Deutsche Pkw-Maut soll nach Bundestagswahl 2017 starten .

Autofahrer in Deutschland müssen sich auf eine Pkw-Maut nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 einstellen. "Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen", sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Freitag vor dem Beginn des CSU-Parteitags in München zu dem umstrittenen Projekt.