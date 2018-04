Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" identifizierte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Es handle sich um einen 48 Jahre alten Mann. Er stamme aus Olsberg im Sauerland und habe schon lange in Münster gelebt. Er soll in einer Wohnung in der Nähe des Tatorts gewohnt haben. Der Mann war am Samstagnachmittag mit einem Kleinlaster in eine Menschengruppe in der Altstadt gerast. Nach der Tat erschoss er sich.

Von den rund 30 Verletzten seien sechs schwer verwundet, einige von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Einsatzkräfte untersuchten einen verdächtigen Gegenstand im Auto und prüften, ob er möglicherweise Sprengstoff enthielt.

Unklar war nach der Tat zunächst, ob der Mann alleine handelte oder ob ihm geholfen wurde. Laut Polizei gab es Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Tat ereignete sich im Gastgarten des Traditionsgasthauses "Großer Kiepenkerl" mitten in der Münsteraner Altstadt. Dieser war am Samstagnachmittag wegen des frühlinghaften Wetters stark frequentiert. Dass sich die Tat an dem beliebten Treffpunkt ereignete, gab Spekulationen über einen möglichen Anschlag Auftrieb. Der Platz rund um das Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland ist auch eine Touristenattraktion.

Deutsche Spitzenpolitiker zeigten sich entsetzt und sprachen den Opfern und Angehörigen ihre Anteilnahme aus. "Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind entsetzlich", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich "zutiefst erschüttert" von den "schrecklichen Geschehnissen". Es werde nun "alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan", versicherte sie.

"Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land", schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auf Twitter. Innenminister Horst Seehofer betonte, dass die Polizei auf Hochtouren an der Aufklärung arbeite. Die AfD-Spitzenpolitikerin Beatrix von Storch kommentierte die Berichte in einem ersten Kommentar sarkastisch mit dem Merkel-Zitat "WIR SCHAFFEN DAS!", ruderte aber nach scharfer Kritik zurück. "Das muss kein islamischer Anschlag gewesen sein. Klar nicht", schrieb sie auf Twitter. "Und wenn sich ein deutscher Kranker als Täter herausstellt, dann konstatiere ich: auch von deutschen Mördern und Verrückten haben wir genug. Wir brauchen keinen einzigen dazu."

Auch die österreichische Spitzenpolitik äußerte ihr Mitgefühl mit den Betroffenen. "Schreckliche Nachrichten aus Münster", twitterten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Oppositionsführer Christian Kern (SPÖ) gleichlautend. "Tief betroffen" zeigte sich auch der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich wegen des laufenden Auslieferungsverfahrens nach Spanien in Berlin aufhält. "Mein ganzes Mitgefühl und Solidarität den deutschen Bürgern, den Vertretern vor Ort und der Bundesregierung", twitterte er auf Deutsch.