Eine Stichflamme verletzte am Montag in Bad Urach fünf Kinder, darunter eine Zehnjährige schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Kleidung des Mädchens Feuer gefangen.

Die Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Vier weitere Schüler erlitten leichte Blessuren.

Bei der Aktion an der Realschule sollte das Löschen von brennender Flüssigkeit unter Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr geübt werden. Dabei gossen Einsatzkräfte auf dem Schulhof Spiritus in einen Topf und zündeten den Brennstoff an. Die Flamme sollte durch das Abdecken des Topfs erstickt werden. Bei der Übung entstand jedoch aus zunächst unbekannter Ursache eine Stichflamme. Die Polizei prüft nun den genauen Hergang des Unglücks sowie mögliche strafrechtliche Konsequenzen für die Beteiligten.