"Zur Zeit gibt es keine Online-Casinos in Deutschland, die rechtmäßig unseren Content für Echtgeld-Glücksspielangebote verwenden dürfen", so das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme. "Leider gibt es viele Anbieter, die - ohne mit uns diesbezügliche Vereinbarungen zu haben - weiterhin auch kopierten Spiele-Content unrechtmäßig am deutschen Markt online platzieren", erklärte der Konzern.

Novomatic bietet, über die Spieleentwicklungstochter Greentube, einerseits selbst Online-Glücksspiel an, dies aber nur in regulierten und lizenzierten Märkten - "nicht in Deutschland", wie das Unternehmen betont. Andererseits gibt es viele Zockerbuden im Internet, die via Lizenzen Novomatic-Spiele (Novoline) verwenden dürfen. Für diese gelten laut Novomatic "strengste Anforderungen".

Im Dezember hat Greentube seine Lizenznehmer schriftlich informiert, dass die Novomatic-Casinospiele bis längstens 29. Dezember in Deutschland angeboten würden. Einige Online-Casinos trifft das hart, zumal sie einen großen Teil ihres Umsatzes mit Spielen aus dem Hause Novomatic machten. Mit ein paar Anbietern hatte Novomatic erst vor wenigen Wochen Lizenzverträge geschlossen.

In Branchenmedien wird jedenfalls eifrig diskutiert, welche Alternativen es zu den beliebten Spielen gibt und ob Punktespiele, bei denen nicht um echtes Geld gezockt wird, eine Möglichkeit wären. Insidern zufolge sind auch viele Fälschungen am Markt.

Grund für den plötzlichen Rückzug dürfte die unklare Rechtslage in Deutschland sein. Online-Glücksspiel ist dort de facto verboten, dennoch gibt es zahlreiche Netzcasinos, die rechtlich im Graubereich operieren.

Novomatic dazu: "In Deutschland wird - aufgrund der derzeit unklaren Rechtslage im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen (Nicht-)Ratifizierung - von Experten empfohlen, den Bereich Online-Glücksspiel neu und im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu regulieren. Dies ist auch im Sinne von Novomatic."

Novomatic ist nicht der erste große Anbieter, der sich aus dem deutschen Online-Glücksspielmarkt verabschiedet. Kurz zuvor, Ende November 2017, hatte Konkurrent Gauselmann den Stecker gezogen. Der 83-jährige Paul Gauselmann hatte angekündigt, ausländischen Anbietern die Konzession für seine Spiele zu entziehen, wenn sie sich nicht an das Online-Glücksspielverbot in Deutschland halten. Der Betreiber der "Merkur"-Spielhallen begründete den Schritt mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Ende Oktober, mit dem das Internet-Glücksspielverbot bestätigt wurde.

Anfang November war Gauselmanns Name in den "Paradise Papers" aufgetaucht. Da war öffentlich geworden, dass Gauselmann bereits seit 2008 am deutschen Online-Markt aktiv war und eine Tochterfirma auf der Isle of Man unterhielt, über die Online-Glücksspiel vertrieben wurde. Einen Zusammenhang mit dem Rückzug aus Deutschland stellte die Gauselmann-Gruppe in Abrede. Der "Automatenkönig" macht nur einen sehr geringen Anteil seines Umsatzes im Netz.

Auch bei Novomatic liegt der Online-Umsatzanteil innerhalb des Unternehmensgruppe "im einstelligen Prozentbereich", wie es auf APA-Anfrage hieß. In Deutschland mischt der niederösterreichische Konzern auch am Automatenmarkt kräftig mit, mit seinen Töchtern Casino Royal und Löwen Entertainment ist er einer der größten Spielhallenbetreiber des Landes, neben den Merkur-Spielhallen von Gauselmann. Den beiden Rivalen weht auch offline ein rauer Wind im Nachbarland entgegen, denn mit der neuen Spielverordnung wurden die Regeln für das Zocken in Automatenhallen abermals verschärft.