Gefragt, ob also der jüngste Vorschlag von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) nicht produktiv sei, meinte Stöger: "So kann man das ausdrücken." Sobotka hatte am Montag vorgeschlagen, Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten möglichst bundeseinheitlich mit 2,50 Euro pro Stunde zu entlohnen, wobei der Höchstverdienst bei 110 Euro pro Monat liegen würde.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder findet überhaupt die ganze Diskussion interessant: Bei der Landesflüchtlingsreferenten-Konferenz sei der Innenminister dabei gewesen und habe die Vorschläge gutgeheißen, er wisse nicht, was sich in der Zwischenzeit geändert habe.

Nicht in die Diskussion einsteigen wollte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP): "Ich bin da nicht am Verhandlungstisch, darum mische ich mich da nicht ein."