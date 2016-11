Wie jetzt bekannt wurde, wurde der Mann von einem Polizisten aus Donnerskirchen gerettet. Der 28-jährige Beamte fuhr am besagten Tag mit seinem Privatfahrzeug und außer Dienst an dem Wohnhaus vorbei und nahm qualmenden Rauch wahr. Er hielt sofort an, rief die Feuerwehr und begab sich zum Mehrparteienhaus.

Eine Dame, die ebenfalls dort wohnt, öffnete ihm die Eingangstür. Auch diese Mitbewohnerin bemerkte dann die Rauchentwicklung und machte den Polizisten auf einen weiteren Untermieter aufmerksam. Der 28-Jährige betrat daraufhin selbstlos den Wohnbereich des 60-Jährigen. Im dichten Qualm erkannte er ein gelbes T-Shirt in Bodennähe.

Er konnte einen Arm ergreifen und zerrte den Mann aus der Wohnung. Anschließend verständigte er die Rettung, die den Mann ins Krankenhaus brachte.