Zwei schwere Arbeitsunfälle in Oberösterreich .

In Oberösterreich sind am Montag zwei schwere Arbeitsunfälle passiert, bei denen zwei Menschen schwer verletzt worden sind. In Kallham (Bezirk Grieskirchen) fuhr ein 25 Tonnen schwerer Bagger einem 18-Jährigen über die Beine. In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) stürzte ein 40-Jähriger aus zehn Metern Höhe auf einen gefrorenen Schotterboden, berichtete die Polizei.