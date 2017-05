Dreifachjackpot lockt am Mittwoch mit 4,2 Mio. Euro .

Auch wenn sich der Frühling kaum sehen lassen will, mit 4,2 Millionen Euro, die Dank eines Dreifachjackpots am Mittwoch ausgespielt werden, sollte der Flucht in sonnige Gefilde nichts mehr im Wege stehen.