Die Bühne fiel in Folge auf drei Kleinkinder, die in der ersten Zuschauerreihe saßen, berichtete die Polizei. Die Kinder wurden leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Inzwischen nahm die Exekutive Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Der Vorfall hatte sich gegen 15.30 Uhr am Innsbrucker Rennweg ereignet.