Mutmaßliche Zeichnung von da Vinci entdeckt .

Eine mutmaßliche Zeichnung des Renaissance-Meisters Leonardo da Vinci ist durch Zufall in Frankreich entdeckt worden. Die Skizze des Heiligen Sebastian habe einen Schätzwert von 15 Millionen Euro, erklärte das Pariser Auktionshaus Tajan am Dienstag. Die Studie gehört einem französischen Arzt, der anonym bleiben will.