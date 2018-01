Streit zwischen Ex-Eheleuten in Wien .

Ein Streit eines geschiedenen Paares in Wien hat am Dienstagabend mit einer schweren Verletzung geendet. Der Bruder einer 30-Jährigen, der von der Frau beim Streit zu Hilfe gerufen worden war, rammte seinem Ex-Schwager (31) mehrmals ein Messer in den Bauch. Nach Angaben der Polizei hat sich der 21-Jährige selbst gestellt. Bei dem Streit dürfte es um Geld gegangen sein, wie die Polizei meldete.