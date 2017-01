Am frühen Montagabend ist es in der Asylunterkunft „Haus Franziskus“ in der Ruster Straße zu einer Messerstecherei zwischen zwei Asylwerbern aus dem Iran gekommen. „Der Messerstecherei war eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen“, berichtet Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter Günter Hauer auf BVZ-Anfrage.

„Eine der Stichverletzungen war ein Lungenstich“

Worum es in dem Streit ging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. „Oftmals geht es um Lapalien“, meint Hauer.

Laut ersten polizeilichen Ermittlungsergebnissen folgte dem Streit die Messerstecherei. Der mutmaßliche 24-jährige Täter stach mit einem Küchenmesser dem Opfer, einem 26-jährigen Iraner, vier Mal in den Rücken.

„Die Verletzungen sind schwer. Eine der Stichverletzungen war ein Lungenstich. Der Verletzte, der ins Spital Eisenstadt eingeliefert wurde, ist aber außer Lebensgefahr“, stellt der Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter fest.

Die beiden Asylwerber sind laut Polizei im Herbst 2015 im Zuge der Migrationswelle nach Österreich gekommen. Seit wann die iranischen Asylwerber in Eisenstadt sind, steht laut Hauer noch nicht fest.