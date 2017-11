Serafin, der sich in der internationalen Kunstszene bereits früh einen Namen gemacht hat, wird seine Tätigkeit als Künstlerischer Direktor des „Viennese Opera Ball New York“ und Veranstalter einer Vielzahl von internationalen Kultur-Events nutzen, um tragfähige Anknüpfungspunkte in der Zusammenarbeit mit Esterhazy zu finden.

Zusätzlich übernimmt er die Funktion des Obmanns beim Verein „Freunde Schlossquartier Eisenstadt“, den er bereits in der Vergangenheit als Kurator begleitet hat. In dieser Position wird er sich verstärkt für die Erhaltung und Weiterentwicklung des Schlossquartiers Eisenstadt und dessen Bedeutung als kulturelle Institution einsetzen und den Bereich Fundraising forcieren.

"Vielfalt der kulturellen Möglichkeiten reizt mich" Daniel Serafin

Daniel Serafin über seine Aufgabe in Eisenstadt: „Besonders die Vielfalt der kulturellen Möglichkeiten, die verschiedenen Standorte und unterschiedlichsten Zielgruppen, die ich hier von Musik, Kunst und Kultur begeistern kann, reizt mich ganz besonders. Welches Unternehmen bietet schon diese Bandbreite von bildender zur darstellenden Kunst mit herausragenden internationalen Künstlern, von historischen Bauwerken wie dem Schloss Esterházy bis zu der unfassbaren Naturkulisse des Steinbruchs St. Margarethen? Ich freue mich, Teil des großartigen Esterhazy-Teams sein zu können.“

Daniel Serafin (r.) bei einem Besuch im Weingut Esterházy | Werner Müllner

Daniel Serafin, geboren 1981 in Wien, hat sich nicht nur in der österreichischen, sondern auch in der internationalen Kulturszene bestens etabliert. Den erfolgreichen Österreichischen Musiktheaterpreis, der jährlich für die besten künstlerischen Leistungen in unterschiedlichen Kategorien vergeben wird, hat er als Co-Produzent entscheidend mitgeprägt. Serafin ist bereits in verschiedenen Opernrollen international aufgetreten. Er hat ein breitgefächertes Opern- und Liedrepertoire, das von klassischen bis zu modernen Werken mit Crossover-Elementen reicht.