Der Stanley-Cup-Sieger von 2007 gewann am Sonntag auswärts bei den Edmonton Oilers mit 6:3 und verkürzte in der "best of seven"-Serie auf 1:2. Das vierte Spiel geht am Mittwoch erneut in Edmonton über die Bühne.

Die Nashville Predators, als Nummer acht der Western Conference gerade noch ins Play-off eingezogen, stellten in ihrer Zweitrunden-Serie gegen die St. Louis Blues mit einem 3:1-Heimsieg auf 2:1.