Bozen siegte bei EBEL-Tabellenführer Vienna Capitals .

Der HCB Südtirol hat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die kleine Chance auf einen Platz in der Pick Round der besten sechs Teams gewahrt. Die Bozener gewannen am Samstag bei Tabellenführer Vienna Capitals mit 3:2 und liegen nur noch drei Punkte hinter Medvescak Zagreb. Die auf Rang sechs liegenden Kroaten haben allerdings noch vier Spiele offen, die Südtiroler nur noch zwei.